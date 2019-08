Jongen (15) moet speelgoedpistool inleveren bij politie na bezoek aan kermis Goes

De politie werd omstreeks 18.30 uur ingeseind over vier jongeren die door het centrum van Goes liepen. Eén van hen zou een pistool meedragen. Met kogelwerende vesten om gingen agenten in de buurt van de beestenmarkt op zoek naar de jongens. Op het politiebureau keken collega’s intussen camerabeelden na. Daarop was te zien dat één van de jongens een zwart vuurwapen in handen had. Het was niet duidelijk of het om een echt of namaakexemplaar ging.