Jongen (13) in Goes beschoten met gelblaster

Auto belandt in de sloot bij ‘s-Heer Hendriks­kin­de­ren, één gewonde

's-HEER HENDRIKSKINDEREN - Op de Nieuweweg tussen Goes en ‘s-Heer Hendrikskinderen is donderdagavond rond half acht een auto in de sloot beland. Eén persoon is daarbij gewond geraakt.

25 augustus