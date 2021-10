Jonge tieners zorgen voor overlast in Kapelle met zwaar vuurwerk: ‘Het leek alsof oud en nieuw alvast werd gevierd’

video Het is niet best met de gebitjes in Goes: ‘Sorry, alles moet eruit’

GOES - Bij de één moest alles eruit, de ander had maar één gaatje. Twaalf cliënten van het Leger des Heils in Goes, die al jaren niet meer naar de tandarts waren geweest, kregen dinsdag een gratis behandeling in de mobiele tandartspraktijk van Dokters van de Wereld.

26 oktober