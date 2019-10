Jonge mannen in het water geduwd in Goes nadat ze weigerden drugs te kopen

Het duo ging daar niet op in, niet veel later werden ze het water in geduwd. De twee konden op eigen kracht het water uit klimmen. De politie is op zoek naar getuigen van het voorval, of mogelijk mensen die ook zijn lastiggevallen door de twee onbekende mannen. Het signalement van de twee luidt: Een magere, blanke man van tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij droeg een donkere jas met een capuchon. De tweede verdachte is een magere, getinte man van ongeveer 25 jaar oud. Hij droeg een jas met een camouflageprint. Hij is vermoedelijk langer dan 1.85 meter.