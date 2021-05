Jonge Goese autobekrassers lopen tegen de lamp dankzij camerabeelden

In het weekend van 10 en 11 april werden in de Beukenstraat en de Populierenstraat meerdere auto’s bekrast. De politie stelde een onderzoek in. Inmiddels zijn zes aangiftes binnengekomen van vernielingen van auto’s. Buurtbewoners hielpen de politie door zelf ook onderzoek te doen. Er werden onder meer camerabeelden afgestaan aan de politie. Hierop werden de (jonge) daders herkend.

De politie is op het spoor van de verdachten gezet door camerabeelden. Steeds meer particulieren beveiligen hun eigendommen met camera’s. De politie gebruikt in haar dagelijks werk vaak camerabeelden om zaken op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’ maakt de politie gebruik van een databank genaamd ‘Camera in Beeld’. Als er een misdrijf gepleegd is in de buurt, dan kijkt de politie op de overzichtskaart om te zien waar aangemelde camera’s hangen. Er wordt dan contact opgenomen met de eigenaar van de camera om samen te bekijken of er beeldmateriaal is van het misdrijf. Aanmelden voor de databank kan via www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html