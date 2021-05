Jonge gansjes vermaken zich opperbest in Goes

Bewoners van Goese straat vragen vergeefs om drempels: ‘Bezorgbus­jes scheuren hier over het woonerf’

10 mei GOES - Met een rapport van Veilig Verkeer Nederland in de hand dacht Frank van Pelt de gemeente eindelijk te kunnen overtuigen, maar hij kwam van een koude kermis thuis. Er komen geen drempels in de Glenn Millerlaan in Goes.