Jong in Hansweert: ‘Een klein dorpje, maar da’s lekker rustig’

,,Eigenlijk ben ik opgegroeid in ’s-Gravenpolder. Daar ben ik ook naar de basisschool gegaan, naar Omnisschool De Linden, om precies te zijn. Maar mijn ouders zijn gescheiden en toen ik dertien was, is mijn moeder overleden. Ja, dat was echt heftig... Daarna ben ik automatisch bij mijn vader in Hansweert gaan wonen. Nu woon ik door de week in ’s-Gravenpolder bij mijn stiefvader en in het weekend bij mijn vader in Hansweert. Een klein dorpje, maar da’s lekker rustig.’’