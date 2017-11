Johannis de Rijke krijgt eigen pop-up expositie

Waar de tentoonstelling komt, is nog niet duidelijk. De gemeente Noord-Beveland stelt in ieder geval 15.000 euro beschikbaar. Om de begroting sluitend te krijgen, is nog eens 15.000 euro nodig, zegt Siemco Louwerse van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Dat museum is de initiatiefnemer van de tentoonstelling, omdat het 'breder kijkt dan de Ramp'. ,,We hebben vorig jaar het monument van de verdronken dorpen in Colijnsplaat overgenomen van de Provincie", zegt Louwerse. ,,Daaruit zijn gesprekken gevolgd met inwoners. Johannis de Rijke zorgde ervoor dat Japan droge voeten hield. Zo zijn we erop gekomen om volgend jaar, bij de 65-jarige herdenking van de Ramp, een pop-up museum te realiseren."