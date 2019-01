Johan en Melanie Swart uit Kattendijke gaan nieuwe voorziening voor dementerenden in Goes leiden

GOES - Eind dit jaar opent op het voormalige terrein van Huize den Berg in Goes een nieuwe woonvoorziening voor mensen met dementie: Het Gastenhuis. Johan en Melanie Swart uit Kattendijke gaan de voorziening leiden.

Het Gastenhuis is een nog jonge zorgaanbieder, die al meerdere vestigingen heeft in Nederland. Het idee achter de kleinschalige woonvoorziening is dat er veel aandacht is voor de cliënten en dat er een hechte band wordt opgebouwd. Daarom worden de huizen allemaal geleid door inwonende (echt)paren. In Goes worden dat Johan en Melanie Swart. Het wordt de eerste vestiging in Zeeland. ,,Het is niet iets waar we echt naar op zoek waren, het kwam op ons pad’’, vertelt Melanie, die momenteel als verpleegkundige in de thuiszorg werkt. ,,Maar we zijn heel enthousiast om iets moois te gaan opzetten.’’

Kinderen

In Goes worden vijf karakteristieke panden aan de ‘s-Heer Hendrikskinderenstraat momenteel verbouwd tot één woonhuis. Daarin kunnen straks zo’n twintig mensen met dementie terecht. Ook het nu nog in Kattendijke wonende gezin Swart trekt er dus in. De kinderen verhuizen mee. ,,We staan er met z'n allen achter. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk’’, vindt Melanie. ,,We vonden het wel noodzakelijk dat de kinderen in het huis een eigen plekje zouden krijgen. Dat was gelukkig mogelijk.’’

Het Gastenhuis heeft momenteel al vijf woonvoorzieningen in Nederland. De opening van liefst tien nieuwe huizen, waaronder Goes, staat voor 2019 en 2020 op de rol.