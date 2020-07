Joël, Mirthe, Sarah, Jachin en Micah gaan deze vakantie zwerfafval te lijf

25 Jongvolwas­se­nen besmet met corona in Goes

17:14 GOES - In Goes zijn sinds vrijdag 25 mensen, vooral jongvolwassenen, positief getest op corona, meldt De GGD Zeeland. Verontrustend noemt de GGD dit niet meteen, ook elders in het land zie je dit gebeuren. Maar het is wel de eerste keer in Zeeland.