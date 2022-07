Joba van den Berg niet tevreden met antwoord minister op problemen met post in ‘s-Heer Arendskerke

koken & eten Plukken, proeven en beleven in Kattendij­ke bij Puur

In pluktuin Puur van Sabine van Overloop in Kattendijke is het een drukte van belang. Alles is klaar om open te gaan voor het plukseizoen. Aardbeien, bessen, bramen, frambozen en zomerappels en peren; van allerlei lekkers hangt er aan de struiken en in de bomen.

15 juli