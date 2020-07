Job (16) wil later een eigen huis in Goes en een Volkswagen Golf

Hoe vind je het om op te groeien in Nieuwdorp?

,,Persoonlijk vind ik het niet zo heel leuk. Zoals in ‘s-Heerenhoek, daar is wat te doen maar hier is eigenlijk een dorp wat een beetje dood aan het gaan is. De gemeente heeft ons beloofd een pannakooi te geven, dat was anderhalf jaar terug en hij is er nog steeds niet. We hadden ook een soort kotje waar je kon zitten, maar dat is ook weg. Je hebt hier letterlijk niks. Je zit in een uithoek. Als je naar Goes moet, ben je serieus drie kwartier aan het fietsen. Maar we gaan verhuizen naar Goes, dat vind ik wel leuk. Daar is zoveel meer te doen.”