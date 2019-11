Jeugdinstelling De Vliethoeve in Kortgene gaat in de verkoop

Er is nog geen Te koop-bord te zien aan de Galgendijk in Kortgene. Dat is een bewuste keuze; Juzt wil eerst de sluiting van De Vliethoeve achter de rug hebben en buigt zich in het nieuwe jaar over de toekomst van de gebouwen. Locatiemanager Mariska Luiten kan nu nog niets zeggen over een nieuwe invulling voor het internaat. „Het enige wat zeker is, is dat we de boel gaan verkopen omdat het niet logisch is om deze locatie aan te houden terwijl onze zorg zich in Noord-Brabant concentreert.”