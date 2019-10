Jeugdinstelling De Vliethoeve in Kortgene gaat dicht

Roep om snelle aanpak van gevaarlij­ke kruising bij 's-Heer Hendriks­kin­de­ren

18:05 ‘S-HEER HENDRIKSKINDEREN - Doe iets aan de gevaarlijke kruising van de Velluweweg met de Nieuwe Rijksweg in 's-Heer Hendrikskinderen! In die oproep van de partij Nieuw Goes kan de dorpsraad zich vinden. ,,We zitten de provincie achter de vodden’’, zegt Adri van Oosten.