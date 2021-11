Jeugddetentie en taakstraf geëist voor ‘grapje’

Wereldpre­miè­re musical Michiel de Ruyter toont dilemma's van een zeeheld

GOES - Zeeland mag trots zijn op de musical Michiel de Ruyter, dat is de conclusie na de premièrevoorstelling vrijdagavond in Theater de Mythe in Goes. Muziektheater Zeeland is er weer in geslaagd een productie van formaat af te leveren.

13 november