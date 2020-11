Jeroen vertelt in Zeeuwse podcastserie over zijn depressies: ‘Mijn angst voor de dood heeft mij gered’

GOES - Jeroen Kloet is psychiater, maar worstelt sinds zijn jeugd zelf met depressies en angststoornissen. Hij is een van de hoofdpersonen in Doordrenkt, een nieuwe Zeeuwse podcastserie over zelfdoding. ,,Ik had nooit gedacht dat ik zo diep kon wegzakken.”