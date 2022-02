Jeroen Proos uit Goes reisde Ierse schone achterna naar Cork ‘Zeeland blijft altijd trekken’

,,Het was maart 2001 en mijn best vriend uit Zeeland vroeg of ik een biertje wilde komen drinken in Amsterdam. Ik liep de kroeg binnen, zag een prachtige vrouw aan de rechterkant in het café op een bankje zitten en dat was liefde op het eerste gezicht. Ze was de vriendin van een Ierse collega van mijn vriend en we hebben de hele avond aan één stuk door met elkaar gepraat. Binnen een jaar kwam ze bij mij wonen in Rotterdam en inmiddels wonen we met onze een tweeling van bijna tien in Cork.”