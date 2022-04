Jens laat zich niet uit het veld slaan door lage opkomst bij zijn sponsorloop: ‘Leuke dag voor vluchtelingen gaat er komen’

Voor het vak Maatschappijleer moet hij dertig uur besteden aan een stage. Jens vult die in bij SMWO (Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio). ,,Ik koos voor het opzetten van een ontmoetingsdag omdat het conflict in Oekraïne maar niet te stoppen blijkt. Overal is de oorlog in het nieuws, het is iets waar ik me zorgen om maak."