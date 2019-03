Je zou maar in de Nixonlaan wonen, volgens Google kan het in Goes

De Kaart ontdekte per toeval dat een zijstraat van de Laan der Verenigde Naties in de Goese Polder op Google de naam Nixonlaan draagt. Hoewel dat niet klopt, valt volgens hem wel enigszins te verklaren hoe de vergissing is ontstaan. Volgens De Kaart had het college in 2005 wel degelijk het idee opgevat om een straat te vernoemen naar de Amerikaanse president die moest aftreden vanwege het Watergate-schandaal.

Dat was in de tijd dat de verwarrende dubbele huisnummers in de Goese Polder werden geschrapt en er als gevolg daarvan nieuwe straatnamen bedacht moesten worden. ,,Dat werden Amerikaanse presidenten’’, weet De Kaart, die toen namens de PvdA in de gemeenteraad zat. ,,Op zich hadden wij daar als raad niets over te zeggen, want het aanwijzen van straatnamen was een bevoegdheid van het college. Maar als fractie hebben we de wethouder toen laten weten dat we een Nixonlaan een heel slecht idee vonden. Je kunt geen straat vernoemen naar een president die is moeten aftreden vanwege zo'n schandaal.’’