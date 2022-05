Wie: Cammy Nguyen (36) met haar kinderen Giorgio (8) en Jaith (6). Zoontje Silver (2) is er niet bij.

Locatie: Ganzepoortstraat, Goes

Tijdstip: Zaterdagmiddag 13.05 uur

,,We wonen op vijf minuutjes lopen van hier en we gaan een hoodie kopen voor een goede vriend. Iets met een gekke tekst erop. Weet jij in welke winkel ik dan moet zijn? Ik ben al een tijdje niet in de stad geweest.”

Fries, Zeeuws en Vietnamees

,,Ik ben in Friesland geboren en ben op mijn derde vanwege het werk van mijn vader naar Zeeland verhuisd. Eerst naar Yerseke en daarna, op mijn vijfde, naar Goes. Veel mensen denken dat ik Indo of Chinees ben, maar mijn ouders zijn Vietnamees.”

Eenzame mensen

,,Ik ben masseuse. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij Humanitas, waarvoor ik eenzame mensen thuis opzoek. Ook ben ik beheerder van een Whatsapp Buurtpreventie Team in mijn buurt in Goes-Oost. Als beheerders zitten we samen met de wijkagent in een Whatsapp-groep. Als er wat aan de hand is, kunnen bewoners dat bij ons melden.”

Wazige plek

,,Op mijn 23ste ben ik slechtziend geworden. Ik heb een blindenstok, maar omdat de plattegrond van het centrum van Goes nog in mijn hoofd zit, heb ik die hier niet nodig. Als ik in een winkel ben, haal ik hem soms even tevoorschijn. Ik zie nog vijf á tien procent. In het midden van mijn ogen heb ik een wazige plek. Ik kijk nu naar je hoofd, maar je gezicht is een vlek voor mij, haha.