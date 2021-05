Je auto voltanken met waterstof kan straks misschien in Goes

video Grote brand in Goes niet voor iedereen een verrassing: ‘We zeiden het al langer: dat gaat een keer mis’

6 mei GOES - De brand die afgelopen nacht de voormalige Renault-garage aan de Marconistraat in Goes in de as legde, heeft niet alle omwonenden verrast. ,,We hebben het al zo vaak gezegd: daar komt nog een keer brand’', zegt Nel Janssens.