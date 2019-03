Jarige kunstuitleen in Goes lonkt naar jongeren: Wij zijn helemaal niet oubollig

Ook vóór 1999 kon er al kunst worden geleend in Goes, maar de huidige stichting is deze maand precies twintig jaar geleden opgericht. Kunstuitleen de Bevelanden was eerst gevestigd in het pand aan de Vlasmarkt waarin nu Katoen zit. Later werd een ruimte betrokken in het Cultuurhuis aan de Westwal 45. Daar moest de organisatie in 2011 echter vertrekken om plaats te maken voor de Zeeuwse Muziekschool. ,,We zijn toen op de bovenverdieping van het museum beland, maar dat was geen goede locatie’’, kan voorzitter Jan Wieringa zich herinneren. De ruimte was klein en de voorziening tamelijk onzichtbaar.