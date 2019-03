Jarig Leeuwtje trakteert in Lewedorp op clinics

De ochtend begon met een toernooi voor de jeugd van Lewedorp. In het begin van de middag waren er demonstraties van enkele hoog geplaatste spelers. Later op de dag mocht iedereen die daar zin in had meespelen op het bewonerstoernooi. En dat gold natuurlijk ook voor oud-spelers. ,,Ik heb zelfs een mailtje gekregen uit Brabant", vertelde organisator Max Joosse. ,,Dat bleek van de oprichter van de club te zijn. Die komt vanmiddag ook."