Jaren tekende Richard voor anderen, maar nu heeft hij zijn eerste eigen prentenboek: ‘Ik ben een verteller’

‘Schrijf je zelf ook?’ Die vraag is al heel wat keren gesteld aan Richard Verschraagen (56). ,,Schijnbaar is het dan pas echt”, zegt de illustrator uit Kattendijke. Tot voor kort moest hij de vraag altijd met ‘nee’ beantwoorden. Hij heeft de afgelopen tien jaar pakweg vijftig kinderboeken van fraaie tekeningen voorzien, maar aan de tekst had hij zich nog nooit gewaagd. Toch ging het kriebelen. ,,Want ik ben wel een echte verhalenverteller”, zegt Verschraagen, die zijn werk als illustrator combineert met dat van invalleerkracht op basisscholen in Zeeland. ,,Zeker als invaller, die er soms maar een dag is, wil je de kinderen meteen boeien”, legt hij uit. ,,Ik reis nogal graag. Dus als ik daar dan bijvoorbeeld een mooi verhaal over vertel, lukt dat meestal wel.” De illustrator besloot er voor te gaan: een boek dat geheel van zijn hand was. Dus tekst én illustraties. Maar toen moest hij nog een onderwerp bedenken.