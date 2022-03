Jan van Belzen wordt informateur in Reimerswaal

Nog deze week begint hij aan een gespreksronde met alle fracties in de gemeente. Daarbij praat hij met álle leden van de fracties. ,,De mening en inbreng van alle verkozen raadsleden is belangrijk", verklaarde SGP-lijsttrekker Maarten Both dinsdagavond tijdens het ‘duidingsdebat’: een bijeenkomst waarbij de partijen terugkijken op de verkiezingen en ook - voorzichtig - vooruitkeken.

Het aanstellen van een informateur was een wens van de SGP, die als grootste partij het voortouw neemt in de zoektocht naar een nieuwe coalitie. ,,Wij menen dat dat het proces ten goede komt", zegt lijsttrekker Maarten Both. ,,Een onafhankelijk informateur die onbevooroordeeld met alle partijen kan spreken past in de ontwikkeling van vernieuwing en transparantie binnen deze raad.”

Van Belzen (67) begon zijn politieke loopbaan in de jaren negentig in Werkendam. Later werd hij daar wethouder, om vervolgens burgemeester in Graafstroom en Barendrecht te worden. Oktober vorig jaar ging hij met pensioen.