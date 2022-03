Jan schenkt handbike aan revalidatiecentrum: ‘Dankzij prothese kan ik weer op een gewone fiets’

,,Het was zwaar, hoor”, zegt Jan Simpelaar (69) als hij terugdenkt aan de Handbike Battle, waaraan hij in 2019 deelnam. Hij beklom toen de Kaunertaler gletscherstrasse, één van Oostenrijks zwaarste beklimmingen. ,,We hebben het over een klim van twintig kilometer met stijgingspercentages tot wel zestien procent.” Maar de Goesenaar volbracht zijn missie. Trappend met zijn handen wist hij in vijf uur en veertien minuten de twintig kilometer af te leggen én het hoogteverschil van 867 meter te overbruggen.