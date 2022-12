Jan Kruijsse is de enige commerciële zeewiersnijder van het land: ‘Het is mijn lust en mijn leven’

PORTRETJan Kruijsse uit Yerseke is de enige commerciële zeewiersnijder van het land. Bijna elke dag staat hij met zijn laarzen in het water. ,,De Oosterschelde is mijn portemonnee.”

Jan Kruijsse (60) heeft de rode blos op de wangen die kenmerkend is voor vissersmannen. Zijn beroep speelt zich immers vooral buiten af. Bijna dagelijks is de Yersekenaar te vinden aan de boorden van de Oosterschelde, waar hij met een mesje zeewier snijdt. Weer of geen weer.

,,Het is mijn lust en zijn leven. Ik ben er altijd, en elke dag is anders. Dat is het mooie van dit vak. Ik volg het getij, want vanaf de kant kun je alleen bij laag water snijden. In de zomer begin ik ’s ochtends vroeg, vaak al om half vijf. ’s Winters is dat enkele uren later. Je kunt wel lampen meenemen, maar je ziet te weinig door de weerkaatsingen van het licht op het water.”

In december is dat anders. Voor een zeewiersnijder is het de drukste maand van het jaar, want met de feestdagen voor de deur begint de oesterverkoop en schreeuwen restaurants om zeewier. Kruijsse staat daarom vandaag in de hal van Aqua-Triton in Yerseke waar hij twee bassins huurt om zijn gesneden zeewier vers te houden.

,,Het is alle hens aan dek. Mijn dochter Paulien, zoon Twan en schoonzoon Anco helpen nu volop mee. Wij leveren immers alle klappers die je in oestermandjes aantreft. Honderden kilo’s. En restaurants bestellen volop zomerwieren. Ik heb er vier op voorraad: zeesla, zee-eik, roodhoorntjeswier en codium. Het roodhoorntjeswier kun je gewoon rauw eten”, demonstreert Kruijsse die een stukje wier als een rauwe haring in zijn mond laat glijden. ,,Mmm, lekker hoor.”