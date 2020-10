Jan Henk Verburg uit Goes is kandidaat voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer

Verburg wil zich onder meer inzetten voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis.,,Wat in tientallen jaren is opgebouwd dreigt in rap tempo te worden afgebroken”, vindt hij. Volgens hem is het tijd om de koers te verleggen. ,,We zullen in de steunverlening slim moeten voorsorteren op een níeuwe economie: duurzaam, modern en rechtvaardig! Niet het BNP maar de zogenaamde brede welvaart centraal moet veel meer centraal staan. Met oog voor natuur, klimaat en zorg voor kwetsbare groepen.”