Jan (96) weet (bijna) alles over het Hoedekenskerke van vroeger: ‘Hoe het hier was kun jij je niet voorstellen’

We spreken Jan Bliek vanwege een publicatie in De Spuije, het tijdschrift van Heemkundige Kring De Bevelanden. Adri Haaij schreef daarin een artikel over een onderzoek naar oude veldnamen rond Hoedekenskerke. De basis daarvan werd in de vorige eeuw gelegd door Jan, samen met zijn broer Gerard.

Niemand hield zich met geschiedenis bezig

Jan is inmiddels 96 jaar. Hij houdt van geschiedenis. Altijd al gedaan, vertelt hij. Dat klinkt als niks bijzonders, maar in zijn kindertijd was dat best apart. ,,Toen hield niemand zich daarmee bezig. Het interesseerde mensen niet. Die waren vooral aan het overleven. De armoede toen... dat kun je je nu niet meer voorstellen.”

Ook bij Jan thuis hadden ze het niet breed. ,,We woonden in een krotje aan de Kerkstraat. Als er een gat in mijn klompen zat, deed je er een oude sok in. We hadden maar eens in de zoveel tijd geld voor nieuwe.” Zijn vader was boer. Of nee, zegt Jan: boertje. Met de nadruk op ‘tje’. ,,Twee weitjes had hij, vol met bulten. Die waren ongeveer een bunder - pakweg een hectare - groot. En vijf koeien en een paard hadden we. Die stonden overdag in het ene weitje en ‘s nachts in het andere.”