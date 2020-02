Jaap Sinke stopt als wethouder van Reimerswaal: ‘De rek is er een beetje uit’

Buurt wil verwarde man weghebben uit Kamperland: ‘Door zijn geschreeuw durven de kinderen niet meer naar de speeltuin’

3 februari KAMPERLAND - Schreeuwen, bedreigingen uiten, met stenen gooien... Een verwarde bewoner van een huurwoning aan de Ripstraat in Kamperland zorgt al een half jaar voor flinke overlast in de buurt. Omwonenden zijn het beu om meerdere keren per week de politie te moeten bellen en willen dat de man verhuist. „Dit kan zo niet langer. Die man is ziek en hoort in een ggz-instelling en niet in een woonwijk als deze, waar hij voor angst en onrust zorgt.” Burgemeester Loes Meeuwisse maakt zich sterk voor een snelle oplossing. „Maar zo eenvoudig is dat niet.”