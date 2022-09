Italiaans schip voer zich vast op de bodem bij Bath

analyse Onrustige en onzekere maanden voor brandweer Wemeldinge; eerst onderzoek afwachten

WEMELDINGE – In Kapelle, maar vooral in Wemeldinge, is onrust ontstaan bij de brandweer. De aanleiding daarvoor is dat de gemeente heeft bekendgemaakt een onderzoek te doen naar samenvoeging van de twee brandweerkorpsen.

23 augustus