Is de thermisch gereinigde grond bij de A58 een gevaar voor de gezondheid? Goes gaat het uitzoeken

Onder de op- en afritten van de A58 bij de Poel in Goes is thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt. Naar aanleiding van een eerder incident met vervuiling door TGG, bij Perkpolder, wil Goes het zekere voor het onzekere nemen. ,,We willen een advies over eventuele risico’s voor de volksgezondheid”, aldus burgemeester Margo Mulder. ,,Dan is de GGD een goede partij om dat advies uit te laten brengen.”