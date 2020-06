Is de bonnetjesaffaire in Kapelle een simpele afrekening?

VV Krabbendij­ke krijgt nieuw kunstgras, besluit over derde veld uitgesteld tot na de zomer

24 juni KRABBENDIJKE - Leden van VV Krabbendijke kunnen vanaf volgend seizoen weer voetballen zonder zich zorgen te hoeven maken over blessureleed door het versleten kunstgrasveld. De raad van Reimerswaal trekt 370.000 euro uit voor renovatie van het veld. Het besluit over verplaatsing of uitbreiding van het sportcomplex is uitgesteld tot na de zomer.