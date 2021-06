Irma en Bob verruilden Zeeland voor Frankrijk: ‘Een leuk huisje, B&B en zwembad’

,,We hadden een mooi huis, prachtig gelegen even buiten Rilland. Na alweer een regenachtige zomer, zeiden we tegen elkaar, we houden het voor gezien hier. We wilden meer avontuur in ons leven. Ook was Bob het zat om als vertegenwoordiger altijd maar te moeten presteren. Naar aanleiding van het boek Leven van het land zijn we in mei 1980 uit Rilland vertrokken. Dat boek gaat over ecologisch zelfvoorzienend leven en sprak ons allebei enorm aan.”