Iris helpt vanuit Wilhelminadorp honderden scholieren met hun studiekeuzestress

VIDEOWILHELMINADORP - Open dagen afstruinen op zoek naar het ‘dit is het gevoel’ is er dit jaar door de coronacrisis niet bij. En een studie kiezen is sowieso al niet makkelijk. Om scholieren een hart onder de riem te steken, besloot Iris Tramper (22) vanuit haar ouderlijk huis in Wilhelminadorp een platform op te zetten waarbij ze degenen die op zoek zijn naar een studie in contact brengt met studenten.