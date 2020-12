Inzittende auto zit ruim anderhalf uur bekneld na ernstig ongeluk bij Zanddijk Kruiningen

Kristian en Kelly nemen restaurant De Katse Kaai over en gaan het anders aanpakken

19:29 KATS - Kats heeft straks weer een restaurant. In de jachthaven, het meest oostelijke puntje van Noord-Beveland, heropenen Kris en Kelly de Wee komend voorjaar de Katse Kaai. ,,Het is een vreemde tijd om ergens in te springen. Maar dat durf ik wel."