Inzamelingsactie voor vreugdevuur in Krabbendijke

Decennialang draaide de gemeente Reimerswaal op voor de kosten van het vreugdevuur in het centrum van het dorp, dat vlak na middernacht wordt ontstoken. In 2016 is daar een eind aan gekomen. Sinds dat jaar ligt de verantwoordelijkheid bij de particulieren, die het vuur -op eigen risico- organiseren. Daar blijkt zoveel bij te komen kijken, dat initiatiefnemer Ton Kramer vorig jaar op het laatste moment besloot het vreugdevuur niet door te laten gaan.

Gebroederlijk rond het vuur

Kramer doet op de speciaal opgerichte facebookpagina een beroep op het sentiment van zijn dorpsgenoten. ,,Met jullie steun kunnen we weer met z’n allen na middernacht rond het vuur staan op de kruising bij oud&nieuw. Wie wil dat nou niet? Denk even terug aan alle geweldige jaren waarbij het hele dorp gebroederlijk bij elkaar kwam en het niet uitmaakte wie je was of waar je vandaan kwam, want je was er één van Krabbendijke op dat moment.”