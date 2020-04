Inwoners Wolphaartsdijk kunnen de komende weken kennismaken met de deelauto

De Putter ongerust over bewoners vakantie­ver­blij­ven: ‘Is het verant­woord om mensen nu op straat te zetten?’

15:33 HEINKENSZAND - Blijft Borsele ook in deze tijd streng controleren op het illegaal bewonen van vakantiehuisjes? Dat wil Levien de Putter (D66) weten. ,,We moeten in ieder geval kijken of het wel verantwoord is om mensen nu op straat te zetten.