Inwoners Wilhelminadorp jagen op miljoenen in Miljoenenjacht

Eerste 'megastop­con­tact' voor windpark Borssele is straks met het blote oog vanaf het strand te zien

13:17 SCHIEDAM - Of we vanaf deze zomer, liggend op een Walchers strand de ‘megastopcontacten’ van windpark Borssele straks met het blote oog kunnen zien? Directeur Jaco Lemmerzaal van aannemer HSM Offshore moet daar even over nadenken. ,,Ik neem aan van wel. Hij is grijs geschilderd, dat gebeurt eigenlijk alleen als ze vanaf land zichtbaar zijn.”