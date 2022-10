Inwoners van Sloedorpen mogen het zeggen: willen we meer kerncentrales, en onder welke voorwaarden?

Nieuwe kerncentrales in het Sloegebied: willen we dat? En zo ja, onder welke voorwaarden? Daarover gaat het Borselse gemeentebestuur deze maand in gesprek met inwoners van de vier ‘Sloedorpen'.

Borssele is één van de drie mogelijke locaties waar twee nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Die zouden dan vlakbij de huidige worden neergezet. Naar verwachting neemt minister Rob Jetten binnen een half jaar een besluit over de definitieve plek. Hoe dan ook, zei hij maandag nog tijdens een bezoek aan Zeeland, moet er draagvlak voor zijn in de omgeving.

Niet achter de feiten aanlopen

Dat benadrukte de Borselse burgemeester Gerben Dijksterhuis vorige maand ook al. Hij kondigde toen aan snel met ‘de omgeving’ in overleg te willen, en niet te wachten tot Borssele misschien wordt aangewezen. ,,Want dan loop je achter de feiten aan", zei Dijksterhuis.

Volledig scherm Naast de huidige kerncentrale (linksonder) zouden precies twee nieuwe passen, berekende centrale-exploitant EPZ. © EPZ, bewerking Eva Bonneur

De burgemeester en wethouder Kees Weststrate gaan op 14 en 15 oktober in gesprek met inwoners van 's-Heerenhoek, Nieuwdorp, Borssele en Lewedorp. Het gaat nadrukkelijk niet om de (on)wenselijkheden van kernenergie in het algemeen, maar om de vraag of er voorwaarden gesteld moeten worden als het Rijk bij Borssele aan de slag wil. Een voorbeeld is de manier waarop de opgewekte energie getransporteerd zal worden: voor nogal wat streekbewoners lijkt de komst van nóg een bovengrondse elektriciteitslijn door Zuid-Beveland een (forse) stap te ver.

De bijeenkomsten duren een uur en vinden op vrijdag 14 oktober plaats in 's-Heerenhoek (De Jeugdhoeve, 19.00 uur) en Nieuwdorp (dorpshuis, 20.30 uur), en op zaterdag 15 oktober in Borssele (dorpshuis, 9.30 uur) en Lewedorp (dorpshuis, 11.00 uur). Er is overal plaats voor twintig mensen. Aanmelden is verplicht via borsele.nl/nazomergesprekken.