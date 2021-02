Inwoners leggen dak van Goese brandweerkazerne vol zonnepanelen: ‘Meedoen kan nog’

Het gaat om een zogeheten postcoderoos-project. Dat is in dit geval opgezet door de coöperatie PUUR ZON, een burgerinitiatief dat bedoeld is om in Goes gezamenlijke zonnepaneelprojecten op te zetten. Vorig jaar werden op het dak van autobedrijf Bosch Carservice in Goes een kleine vierhonderd panelen gelegd, betaald met de inleg van ongeveer vijftig particulieren. Dat was het eerste tastbare resultaat. ,,De deelnemers doen vooral mee uit idealisme, ze willen een duurzamere wereld’’, zegt Klaas van der Woude, één van de initiatiefnemers. ,Maar uiteindelijk willen mensen er natuurlijk ook niet slechter van worden.’’