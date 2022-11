Inwoners en politiek komen in actie voor behoud dorpshuizen Arendskerke en Wilhelminadorp

De energiekosten voor het Heer Arendhuis in ’s-Heer Arendskerke zijn dusdanig hoog opgelopen dat het dorpshuis nog maar kort de rekeningen kan betalen. Het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp houdt het misschien nog iets langer vol. In een eerder bericht in deze krant luidde beheerster Anda van Eekelen van het Arendhuis al de noodklok. In januari zou het al over en sluiten zijn. Maar het dorp blijft strijdbaar; er is een petitie gestart om het Arendhuis open te houden. Die was op het moment van schrijven al ruim 500 keer ondertekend.