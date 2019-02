Inwoner van Oudelande bedreigt agenten met de dood

Goese Polder in beeld voor serie nieuwe kunstzinni­ge muurschil­de­rin­gen

19 februari GOES - Goes krijgt waarschijnlijk weer een flink aantal nieuwe grote muurschilderingen. Daarvoor is onder meer de Goese Polder nadrukkelijk in beeld. Maar ook in 's-Heer Hendrikskinderen hopen ze binnen afzienbare tijd een kunstenaar aan het werk te kunnen zetten.