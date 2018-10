Invaliden testen Goes: 'Hier word je toch beestachtig van!'

GOES - Hoe goed toegankelijk zijn winkels, podia en andere openbare gebouwen in Goes voor mensen met een beperking? Dat testten vijftien Zeeuwen woensdagmiddag. Hun conclusie is eensluidend: in Goes loopt het nog lang niet overal op rolletjes.