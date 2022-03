Inval in Krabbendijke in lopend rechercheonderzoek

Het onderzoek is bezig sinds eind 2021 en draait om overtredingen van de Opiumwetgeving. Het begon na binnengekomen informatie over het voorbereiden van illegale hennepteelt. De hoofdverdachte is eigenaar van een bedrijf in Krabbendijke. Dit bedrijf wordt aangemerkt als een growshop. Het runnen van een growshop is strafbaar, omdat een growshop wettelijk beschouwd wordt als een bedrijf dat zich bezighoudt met voorbereidingshandelingen voor de illegale hennepteelt. Ondanks dat medewerkers van een growshop zich zelf niet bezighouden met het kweken en/of telen van hennep, wordt er wel geld verdiend aan die illegale hennepteelt.