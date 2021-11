Inter Scaldes niet meer op 1 in ranglijst Lekker-500

Met een derde en vijfde plaats is Zeeland goed vertegenwoordigd in de gastronomisch ranglijst van Lekker. Inter Scaldes van Jannis en Claudia Brevet moet dit jaar echter twee restaurants voor laten gaan. De Librije in Zwolle (drie Michelinsterren) en Tribeca in Heeze. Het ereschavot is het zelfde als in 2020, alleen in een andere volgorde.