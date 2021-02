Ingesneeuwd in de polder: ‘Zonder sneeuwschuiver is het onbegonnen werk’

Plan voor woonvoor­zie­ning gehandicap­ten in Goes roept gemengde reacties op

5 februari GOES - Het plan voor een grote woon- en werkvoorziening van zorgorganisatie 's-Heeren Loo aan de Nansenbaan in Goes roept gemengde reacties op in de lokale politiek. De PvdA heeft grote bedenkingen, wat direct tot een reactie leidt bij de fractie van SGP/CU. ,,Waarom toch meteen zo negatief?’’, vraagt fractievoorzitter Johnny Lukasse zich af.