Inbraak bij kaasboerderij Ter Nisse: 100 tot 150 kilo kaas weg

PvdA Reimerswaal: ondersteun ar­beids­mi­gran­ten in hun eigen taal

21:58 KRUININGEN - Arbeidsmigranten die zich permanent vestigen in Zeeland, verdienen betere begeleiding vanuit de gemeente. Dat vindt de PvdA in Reimerswaal. De partij komt met een voorstel om informatiepunt voor arbeidsmigranten in te richten op het gemeentehuis waar bijvoorbeeld Pools, Portugees of Engels wordt gesproken.