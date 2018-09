In ziekenhuis ADRZ overleden vorig jaar 350 mensen: minder dan 'verwacht'

De Week van de Krant: Hoe verklaart Borsele het grote verschil tussen 's-Heerenhoek en Heinkens­zand?

29 september In het kader van de Week van de Krant zoeken we elke dag het antwoord op de brandende vraag van een lezer. Vandaag in de laatste aflevering is dat Richard Gielens: ,,Hoe verklaart de gemeente Borsele het grote verschil tussen de kernen 's-Heerenhoek en Heinkenszand?"