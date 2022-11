In Sint-Annaland vieren ze Sinterklaas op hun eigen manier: een Janinertje-kade en een eigen Sintjournaal

Meest in het oog springt het Sint- en Pietenjournaal, dat dit jaar vijf uitzendingen kende. Het lokale journaal heeft alle kenmerken van de landelijke tegenhanger: we nemen kijkjes in het paleis van Sinterklaas (in het echt het oude stadhuis in Tholen) en op de pakjesboot (rondvaartboot Frisia), en het wordt aan elkaar gepraat door Janinertje Vroegop (in het echte leven restauranteigenaar Janine Vroegop). ,,We doen dit al sinds 2015", vertelt voorzitter Niels van Oudenaarde. ,,Aanvankelijk waren er één of twee uitzendingen. Nu zijn al vijf. We trekken er in oktober twee dagen voor uit om op te nemen.”